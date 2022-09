Die Animationsserien aus dem "Star Wars"-Universum sind zwar nicht jedermanns bzw. jederfraus Sache, aber ein leidenschaftlicher "Star Wars"-Fan lässt sich natürlich keine Geschichte rund um die kultige Space Opera entgehen.

Die animierten Abenteuer aber allgemein als uninspirierte Füller-Storys abzutun, die sich vor allem an leicht zu beeindruckende Kinder richten, tut der Sache unrecht: So wurden die Serien "The Clone Wars", "The Bad Batch" und "Rebels" von Fans mitunter sogar als qualitativ rundum gelungener empfunden als die letzten "Star Wars"-Kinofilme, die auf uns losgelassen wurden.