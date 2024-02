Ryan Murphy ist das enfant terrible der Serienwelt: Over-the-top-Stories, Grenzüberschreitungen im kunterbunten Gewand, gewollte Irritation und Political Uncorrectness als Kunstform sind die Benchmarks des "Glee"-, "Nip/Tuck"-, "Dahmer"- und "American Horror Story"-Vaters, der bei all der Lust an der Sensation aber immer ein Herz für gesellschaftliche Außernseiter:innen hat. Wenn eine neue Murphy-Serie an den Start geht, dann weiß man: Darüber wird man sprechen, das ist talk of the town, da werden sich selbst trainierte Serien-Fans an die imaginäre Halskette greifen.

Ob ihm das mit "Grotesquerie" auch gelingen wird? Der Teaser-Trailer macht auf jeden Fall wie immer bei einer Murphy-Serie mehr als neugierig: