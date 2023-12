Worum geht's in "Feud: Capote vs. The Swans"?

Während sich in der ersten Staffel alles um die Feindschaft zwischen Joan Crawford und Bette Davis drehte, handelt die zweite Staffel von der Rivalität zwischen dem Kult-Autor Truman Capote ("Kaltblütig") und The Swans, sowohl einflussreiche als auch finanziell sehr wohlhabende Frauen aus der New Yorker Oberschicht. Capote war bekannt dafür, in der Dekadenz der High Society zu baden – aber auch, die Mitglieder dieser Gesellschaftsschicht gnadenlos vorzuführen, wenn es seinem Erfolg diente. Die große Ironie: Die Abrechnung mit den Reichen und Schönen (denen er eigentlich sehnlichst angehören wollte) wurde zum – gefürchteten – Merkmal des Autors.

So plauderte Capote in seinen Büchern immer wieder Geheimnisse damaliger Promis und Wannabe-Stars aus – wie eben auch von The Swans. Diese nehmen ihrem ehemaligen Freund das ganz schön übel, was wiederum Capote gar nicht gut verkraftet. Ohnehin von inneren Dämonen geplagt, verfällt er mehr und mehr der Drogensucht – mit einem katastrophalen Ende ...

"Feud: Capote vs. The Swans" basiert auf Capotes Roman "Erhörte Gebete" (der bei seiner Veröffentlichung im Jahr 1987 als Skandalroman galt). Aufgrund von Capotes Tod blieb das Buch unvollendet.