Erster Drehbuchentwurf für Teil 2

In einem Interview mit “Audacy’s 92.3 The Fan” sprach Shooter McGavin-Schauspieler Christopher McDonald über eine mögliche Fortsetzung zu "Happy Gilmore": "Ich habe Adam vor etwa zwei Wochen getroffen, und er sagte: 'Mac, du wirst das lieben.' Ich sagte: 'Was?' Er antwortete: 'Wie wäre es damit!' Dann zeigte er mir den ersten Drehbuchentwurf von 'Happy Gilmore 2'. [...] Ich dachte nur: Großartig. Die Fans verlangen danach, und nun ist es in Arbeit.“

Sandler hat sich zu einer möglichen Fortsetzung noch nicht geäußert, weshalb es abgesehen von McDonalds Interview noch keine offizielle Bestätigung gibt.

In den letzten Jahren machte sich Sandler durch Filme wie "Uncut Gems" oder "Sapceman" auch in dramatischeren Rollen bemerkbar. Auch wenn er einen Hang zur Tragik entwickelt hat, dürfte er dennoch weiterhin der Komödie treu bleiben. Ob wir ihn nochmal in der Rolle von Happy Gilmore sehen werden, bleibt aber noch abzuwarten.