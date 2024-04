"Jennifers Tat" auf Netflix: Was macht Jennifer Pan heute?

Zu welch schrecklichen Gräueltaten ein Mensch fähig ist, wenn er in die Enge getrieben wird, zeigt "Jennifers Tat" auf Netflix. Wie schlichtweg unbegreifbar (und auf perfide Weise faszinierend) die Tat von Jennifer Pan ist, zeigt die gute Platzierung der True Crime-Doku in den Netflix-Charts (derzeit auf Platz 2).

Hier erfahrt ihr, was Jennifer Pan vorgeworfen wird, warum sie so gehandelt hat und was sie heute macht.