Kino-Highlights & neue Filme bei Netflix & Amazon Prime

THE MEG (2018)

Der Möchtegern-Schocker war zwar in den heimischen Kinos, hat uns aber damals nicht wirklich mitgerissen. Für einen echten Hai-Schocker ist "The Meg" zu harmlos und unblutig. Klaffende Löcher fielen bei der Jagd von Jason Statham nach dem prähistorischen Riesenhai Megalodon vor allem in der Handlung auf, was bei einem Trash-Movie nicht gestört hätte. Dafür nimmt sich der Film aber wieder selbst zu ernst. "The Meg" ist weder Fisch noch Fleisch, aber als zahme Einführung in das Subgenre der Hai-Schocker durchaus ein netter Zeitvertreib.