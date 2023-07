Bestseller-Verfilmung

Helen (Ellie Kemper aus "The Office") hat ihr gesamtes Leben so risikolos wie möglich verbracht. Nun ist sie frisch geschieden und fühlt sich etwas verloren. Daher entschließt sie sich für einen Neustart und meldet sich für das "Abenteuer deines Lebens!" an: ein Survival-Training samt Fernwanderung auf dem Appalachian Trail zusammen mit einer bunten Gruppe Fremder.

Von Beginn an erlebt Helen, die die beste Wanderin sein möchte, zahlreiche Herausforderungen – und sie findet mehr als nur sich selbst in der wilden Natur.

Nach dem gleichnamigen Bestseller von Katherine Center erinnert uns "Küssen und andere lebenswichtige Dinge" daran, dass man manchmal wirklich verloren gehen muss, bevor man gefunden wird.

Die Regie übernahm Vicky Wight ("The Lost Husband", "The Volunteer").