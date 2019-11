Marvel vs. DC: Doku-Serie über die legendäre Rivalität der Comic-Giganten

Das Regie-Duo Anthony und Joe Russo, die Regisseure der Marvel-Blockbuster "Avengers: Infinity War" und "Avengers: Endgame", machen für die US-Kurzfilmplattform Quibi eine Doku-Serie über die legendäre Rivalität der Comic-Giganten Marvel und DC. Die Serie mit dem Titel "Slugfest" (Englisch für "Schlagabtausch") basiert auf dem gleichnamigen Buch "Slugfest: Inside the Epic, 50-Year Battle Between Marvel and DC", in dem der Autor Reed Tucker der Rivalität der beiden Comic-Verlage akribisch und detailreich auf den Grund geht.

Wie alle Filme auf der Kurzfilmplattform Quibi, die in den USA am 6. April 2020 an den Start geht, werden die einzelnen Episoden der Doku-Serie eine Länge von maximal 10 Minuten haben.

Der Startschuss für die Produktion von "Slugfest" wurde laut Deadline Hollywood bereits gegeben. Mit an Bord sind neben den Russo-Brüdern auch die Regisseure Don Argott und Sheena M. Joyce, bekannt für Dokumentationen wie "Framing John DeLorean", "Believer" und "Batman & Bill".