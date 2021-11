"National Champions"-Trailer: Football-Team im Streik

Ein Trainer in Bedrägnis

Hier stehen für die mächtige Sport-Lobby tatsächlich Milliarden Dollar auf dem Spiel, und der Trainer (Oscar-Preisträger J.K. Simmons aus "Whiplash") muss in einem Wettlauf gegen die Zeit versuchen, das Match noch zu retten.

In weiteren Rollen sind Lil Rel Howery, Tim Blake Nelson ("Fantastic Four"), Russell Wilson, Andrew Bachelor, Timothy Olyphant und Uzo Aduba ("Orange Is The New Black ") zu sehen.