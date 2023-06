Wie sieht die Zukunft von Fabiola und Eleanor aus?

Robotik war schon immer Fabiolas Leidenschaft. Das Feld macht ihr nicht nur einen riesigen Spaß, sondern sie ist auch ausgesprochen gut darin. Bei einer Veranstaltung trifft sie auf eine ihrer Idole, eine Koryphäe auf dem Gebiet der Robotik. Als diese ihr von dem ausgezeichneten Programm an ihrer Universität erzählt und ihr sogar noch eine Stelle in ihrem Labor anbietet, steht die College-Wahl für Fabiola so gut wie fest – auch, wenn sie bereits eine Zusage von der renommierten Princeton-Universität hat.

Was für Fabiola Robotik ist, ist für Eleanor das Schauspiel. Ähnlich wie Devi hat sie ein genaues Ziel vor Augen, Julliard, und fliegt mehrmals auf die Nase. Ihr Vorspiel kann die Jury nicht überzeugen, sodass sie nicht an der prestigeträchtigen Musik-, Tanz- und Schauspielschule studieren wird. Daraufhin riskiert sie alles, indem sie verfrüht ihren Schulabschluss macht und sich ins Berufsleben als Darstellerin stürzt. Auch hier hat sie keinen Erfolg. Schließlich schlägt Trent ihr vor, ihre eigenen Filme zu drehen, in denen sie Regisseurin und Schauspielerin zugleich ist. So gelingt es Eleanor schließlich doch noch, ihren Traum vom Schauspielern zu verwirklichen.