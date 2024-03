Bester österreichische Film

Der Preis für den besten österreichischen Film ging indes an den heimischen Auslandsoscarkandidat "Vera" von Tizza Covi und Rainer Frimmel. Das Regieduo nahm die Auszeichnung persönlich entgegen. Über die Ehrung als bester Dokumentarfilm kann sich indes Nicolas Philibert freuen, dessen Berlinale-Gewinner "Auf der Adamant" bedacht wurde. Und schließlich komplettierte "Spider-Man: Across the Spider-Verse" von Joaquim Dos Santos, Kempt Powers und Justin K. Thompson das Siegerquartett als bester Animationsfilm.