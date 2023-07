Schwarz-Weiß-Szenen stellen objektive Sicht dar

Im Interview mit "The Associated Press" sagte Christopher Nolan: "Ich wusste, dass wir in dem Film zwei Zeitlinien verfolgen. Die eine ist in Farbe, und das ist Oppenheimers subjektive Erfahrung. Das ist der größte Teil des Films. Die andere ist eine schwarz-weiße Zeitlinie. Es ist eine objektivere Sicht auf seine Geschichte aus der Sicht einer anderen Figur."

Der farbige Teil von "Oppenheimer" erzählt die Geschehnisse aus J. Robert Oppenheimers Sicht, was auch daran erkennbar ist, dass dieser bei der Anhörung ein Statement über seine eigene Vergangenheit vorliest. In diese tauchen wir dann zusammen mit ihm ein. Aber auch das Leben nach der Anhörung ist in Schwarz-Weiß zu sehen.