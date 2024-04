Das wurde aber auch Zeit: Seit 2013 hat es keinen "Scary Movie"-Film mehr gegeben. Dabei sind in den letzten Jahren genügend Horrorfilme erschienen, die man genussvoll durch den Kakao ziehen kann. Nun ist aber Schluss mit ernsthaft, denn auf der soeben in Las Vegas stattfindenden CinemaCon hat Paramount laut "The Hollywood Reporter" endlich grünes Licht für "Scary Movie 6" erteilt. Es wird sich dabei um einen Neustart handeln, das Branchenblatt spricht von einem "neuen Ansatz für das Franchise".

Miramax wird die Finanzierung für dieses Projekt übernehmen, und die Dreharbeiten sollen noch in diesem Herbst starten.