Moordale schließt

In Staffel 3 machte die Highschool von Otis, Maeve & Co. eine schwierige Zeit durch: Erst wurden sie aufgrund einer anrüchigen Aufführung von "Romeo und Julia" als Sexschule bekannt, dann stellte sich ihre vermeintliche Retterin, ihre neue Direktorin Hope, als absoluter Alptraum heraus. Als strenge Schulleiterin war ihr Disziplin wichtiger als alles andere und wurde von Zuschauer:innen und Schüler:innen bald schon so sehr gehasst wie Ms. Umbridge in "Harry Potter und der Orden des Phönix".

Obwohl es den Schüler:innen gelingt, Hope aus der Schule zu drängen, wartet ein noch viel schlimmeres Schicksal auf sie: Moordale wird geschlossen und alle Schüler:innen müssen sich eine neue Schule suchen, auf die sie gehen können.