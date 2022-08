"She-Hulk" auf Disney+: Post-Credit-Szene in jeder Folge!

Könnt ihr euch noch erinnern? In "Iron Man" 2008 (dem allerersten MCU-Film überhaupt) wurde in der Post-Credit-Szene niemand geringerer als die Figur des Nick Fury (Samuel L. Jackson) eingeführt und somit die Entstehung der Avengers angeteastert. Fühlt sich verdammt lange her an ... (und ist es auch).

Seitdem sind Post- und manchmal auch Mid-Credit-Szenen in Marvel-Produktionen üblich und haben sich sogar als eines der Markenzeichen des Franchices etabliert. Wirklich jeder einzelne Film – und viele Serien – des MCU seit "Iron Man" wartete mit einer Post-Credit-Szene auf (mit Ausnahme von "Avengers: Endgame", der die erste große Marvel-Saga beendete).