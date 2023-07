"Sound of Freedom": Unscheinbares Drama feiert Kino-Erfolg in den USA

"Sound of Freedom" bietet "Indiana Jones" die Stirn

Punkto Einspielergebnisse ist schon jetzt eines klar: Das unscheinbare Action-Drama "Sound of Freedom" kommt nah an den Erfolg von "Indiana Jones und das Rad des Schicksals" ran. Denn der Film spielte laut Box Office bereits in den ersten sechs Tagen in den Vereinigten Staaten rund 40 Millionen US-Dollar ein. Der fünfte Teil von "Indiana Jones" kommt im selben Zeitraum auf 60 Millionen US-Dollar, was von vielen Kritiker:innen als ernüchternden Start angesehen wird.