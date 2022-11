Wann kommt "Andor" Staffel 2?

Auch wenn unsere Frage auf etwas anderes hinzudeuten scheint (hey, wir müssen schließlich ein bisserl die Spannung hochhalten!), dürfen wir euch beruhigen: Eine zweite Staffel von "Andor" wird es tatsächlich geben! Während die erste Staffel den Zeitraum von einem Jahr behandelt, wird die zweite die darauffolgenden vier Jahre umfassen und schließlich nahtlos an "Rogue One" anknüpfen. Das Publikum wird also genau verfolgen können, wie aus dem Dieb Cassian Andor (Diego Luna) der legendäre RebellInnenanführer wird.

Es gibt aber noch weitere tolle Nachrichten: Wie Showrunner Tony Gilroy in einem Interview mit "Collider" verriet, haben die Dreharbeiten zur zweiten Staffel bereits begonnen. Im August 2023 sollen die Dreharbeiten abgeschlossen sein. Es ist also aufgrund der zeitaufwendigen Post-Production wahrscheinlich, dass "Andor" erst Mitte oder gar Ende 2024 auf Disney+ zurückkehren wird. Man darf davon ausgehen, dass zumindest der Großteil des Casts wieder mit dabei sein wird.

Zudem wird die zweite auch die finale Staffel von "Andor" sein. Bevor irgendwelche Theorien breitgetreten werden: Von Beginn an war die Serie auf zwei Seasons festgelegt.



