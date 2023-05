"The Color Purple": Musical mit "Arielle"-Star Halle Bailey

US-Schauspielerin und Sängerin Halle Bailey ist zurzeit in der titelgebenden Märchen-Rolle in "Arielle" zu sehen. Als ihr nächstes Projekt hat sie sich erneut musikalischen Stoff ausgesucht. Dieses kommt mit einer prestigeträchtigen Geschichte daher, denn "The Color Purple" erzählt von dem schwierigen Alltag einer afroamerikanischen Frau in den USA zu Beginn des 20. Jahrhunderts, wofür die Autorin des Buches, Alice Walker, den Pulitzer-Preis – der Oscar der Literatur – erhalten hat.

Seht euch hier den Trailer zum Musical-Film "The Color Purple":