Zuletzt hat der bedrückende Auschwitz-Film "The Zone of Interest" nicht nur bei den Oscars 2024 für ordentlich Aufsehen gesorgt (fünf Nominierungen, davon zwei Auszeichnungen für "Bester Ton" und "Bester internationaler Film"), sondern auch das schreckliche und leider immer noch aktuelle Thema der Judenverfolgung in den gesellschaftlichen Fokus gerückt. Das Konzentrationslager Auschwitz als Ort der wahr gewordenen Hölle und unbeschreiblichen menschlichen Leidens fungierte dabei einmal mehr als dramaturgischer Dreh- und Angelpunkt.

Nun hat sich Sky in Serienform erneut der Thematik Auschwitz angenommen, nähert sich ihr allerdings aus etwas konventionellerer und romantischerer Sicht. Hier ist der Trailer zu "The Tattooist of Auschwitz":