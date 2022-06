Ja, Jack hätte definitiv am Treibholz neben Kate noch Platz gehabt. Get over it. Wir haben's verstanden. Das ändert nichts daran, dass "Titanic" auch noch 25 Jahre nach seinem Erscheinen zu den spektakulärsten, romantischsten, dramatischsten, bildgewaltigsten, epischsten, erfolgreichsten und auch teuersten Filmen gehört, die je das Licht der Kinoleinwand erblickt haben.

Regisseur James Cameron verbindet das historische Schiffsunglück mit einer fiktiven, aber höchst bewegenden Liebesgeschichte zwischen dem bettelarmen Jack (Leonardo DiCaprio) und der steinreichen Rose (Kate Winslet). Die Kulissen sind derart detailgetreu, dass man sich während des Films auf der realen RMS Titanic zu befinden glaubt. Auch die Technik war damals weit ihrer Zeit voraus, der Untergang wird überlebensgroß und ausführlich in Szene gesetzt. Elf Oscars können nicht lügen.

Kurz: Ganz großes Kino! – und gib's zu: Zumindest beim ersten Mal hast auch du Rotz und Wasser geheult, als die große Liebe zwischen Jack und Rose sich ihrem gnadenlosen Schicksal beugen muss.