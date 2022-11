Trevor Noah ist schon seit Jahren nicht mehr aus der englischsprachigen Comedy-Szene wegzudenken, wie sein Job als Moderator bei der "Daily Show" beweist, den er schon seit sieben Jahren innehat. Besonders Trevor Noahs Art des Storytelling zieht einen immer wieder in den Bann. Der charismatische Comedian ist auch Netflix nicht entgangen, weshalb dort bald bereits sein nun mehr drittes Comedy Special an den Start geht: "Trevor Noah: I Wish You Would". Seine anderen beiden Shows heißen "Trevor Noah: Son of Patricia" und "Trevor Noah: Afraid of the Dark".

Seht euch hier den Trailer an, in dem ihr schon einen guten Vorgeschmack auf Trevor Noahs Humor und Comedy-Performance erhaltet: