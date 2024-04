Kommt eine zweite Staffel?

Trotz viel Horror und Drama gibt es für Rick und Michonne ein Happy End: Der Erznemesis Civic Republic Military ist zerstört und die beiden sind wieder mit ihren Kindern vereint. Familie Grimes hat endlich zueinander gefunden.

Es ist also ein sehr rundes und definitives Ende, das uns "The Ones Who Live" präsentiert. Offene Fragen gibt es keine mehr, die Story rund um die Grimes könnte an dieser Stelle problemlos enden.

Und tatsächlich scheint sie das zu tun. Denn AMC hat bis dato nicht verlautbaren lassen, die Serie verlängern zu wollen. Zudem war "The Ones Who Live" von Beginn an als abgeschlossene Geschichte (sprich: Miniserie) geplant – es wurde sogar überlegt, sie im Rahmen einer Film-Trilogie zu erzählen. Die Kritiken und Quoten waren aber zufriedenstellend, weshalb sich AMC vielleicht (!) noch umentscheiden könnte.