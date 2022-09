Das TIFF jedenfalls wurde am gestrigen Abend mit der Weltpremiere von "The Swimmers" der Regisseurin Sally El Hosaini eröffnet. Bis zum 18. September werden in Toronto knapp 260 internationale Filmproduktionen und über 60 Weltpremieren gezeigt. Auch das Aufgebot der Stars und Filmemacher soll wieder groß sein: Unter anderem haben sich Michelle Williams, Hugh Jackman, Ewan McGregor, Ethan Hawke, Daniel Craig sowie Taylor Swift und Harry Styles angekündigt. Am 18. September wird der TIFF-Siegerfilm verkündet, der in Toronto traditionell vom Publikum gewählt wird.