Auf Netflix sind gerade die ersten drei Staffeln von "Yellowstone" zur Verfügung gestellt worden und erfreuen sich dort großer Beliebtheit. Fans müssen (noch!) nicht bangen, denn es gibt noch zwei weitere Staffeln, die bestimmt in den nächsten ein bis zwei Jahren auf dem roten Streaminggigant folgen dürften. Doch die Zukunft der Duttons ist ungewiss.

Das verwundert vor allem deshalb, weil in Berichterstattungen rund um den Neo-Western mit Superlativen nur so um sich rumgeschmissen wird: Immerhin gilt "Yellowstone" als erfolgreichste US-Serie (via "Paramount") mit dem bestbezahlten TV-Schauspieler als Hauptdarsteller, Kevin Costner. Also: Was ist genau passiert?