"You": Warum finden Frauen Joe Goldberg so attraktiv?

Warum lieben vor allem Frauen VerbrecherInnen?

Die Verhaltenswissenschaftlerin Clarissa Silva erklärte gegenüber "indy100", warum viele (weibliche) Fans das Verhaltens Goldbergs als "romantisch" wahrnehmen, obwohl er (sprichwörtlich!) über Leichen geht. "Viele haben noch keine Romantik erlebt und würden sie gerne in ihrem Leben nachahmen", so die Expertin. "Manche Frauen sehen einen Menschen, der gebrochen ist, der irgendwann in seinem Leben nicht mehr geliebt wurde, und können sich in ihn hineinversetzen." Laut Silva würden vor allem Frauen in der Figur eine Person, die "von ihrer Fürsorge profitieren" könne.