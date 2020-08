Zack Snyders neuer Zombiefilm "Army of the Dead" erfordert einen Nachdreh

Heist-Movie mit Zombies

Worum geht es in "Army of the Dead" eigentlich? Nach dem Ausbruch des Zombievirus in Los Angeles macht sich eine Gruppe von Söldnern in die Quarantänezone auf, um dort einen großen Raubzug durchzuführen. Es hört sich also nach einer spannenden Verquickung von Horror- + Heist-Movie an. In den Hauptrollen werden neben dem schwergewichtigen Dave Bautista ("Guardians of the Galaxy") auch Ella Purnell, Ana De La Reguera undTheo Rossi zu sehen sein - und sogar Matthias Schweighöfer hat eine Rolle übernommen.

Snyder versteht jedenfalls etwas vom Untoten-Genre, denn sein Durchbruch als Regisseur war ja auch einem Zombiefilm zu verdanken: 2004 drehte er mit "Dawn of the Dead" ein adrenalingesättigtes Remake des gleichnamigen Klassikers von George A. Romero - bloß ließ er dessen langsamen Zombies nun zu tollwütigen Langstreckenläufern werden. Etwas mehr Geschwindigkeit würde der sich beim neuen Projekt garantiert auch wünschen.