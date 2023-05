Ferdinand Hofer ist 30: Eberhofer-Star im Interview

Schauspieler Ferdinand Hofer feiert am 10. Mai seinen 30. Geburtstag. Seit 2013 ist er Teil der Erfolgsgeschichte um die Eberhoferkrimis: Max Simmerl, der Sohn von Metzger Simmerl (Stephan Zinner, 48) ist inzwischen Nachwuchspolizist im Niederkaltenkirchner Revier von Dorfpolizist Franz Eberhofer (Sebastian Bezzel, 51). Die nächste Krimikomödie "Rehragout-Rendezvous" startet am 10. August in den Kinos.

Und auch beim München-"Tatort" hat Ferdinand Hofer sich in die Fanherzen gespielt. Seit 2014 verkörpert er neben den Sonntagskrimi-Stars Ivo Batic (Miroslav Nemec, 68) und Franz Leitmayr (Udo Wachtveitl, 64) den Assistenten Kalli Hammermann. Die nächste Episode "Tatort: Game Over" läuft am 21. Mai um 20:15 Uhr im Ersten.

Im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news verrät Ferdinand Hofer, wie er seinen runden Geburtstag feiert.