Karl Merkatz feiert seinen 90.: Er war "Mundl", "Bockerer" und noch viel mehr

Erst kürzlich war er im ORF unter jenen Prominenten, die über ihren "goldenen Herbst" sprachen. Für Karl Merkatz bedeutet das u.a., sich an seinen gelernten Beruf zu entsinnen und zu tischlern. Den Österreichern hat er sich freilich weniger als Tischler denn als Fleischhauer Karl Bockerer und als Elektriker Edmund "Mundl" Sackbauer eingeprägt: zwei raue, aber herzliche Proletarier. Am 17. November feiert der Schauspieler seinen 90. Geburtstag.

Beginn am Theater

Geboren wurde Karl Merkatz 1930 als Sohn eines Werkzeugmachers und einer Weberin in Wiener Neustadt. Schon als Kind war er vom Theater fasziniert und spielte in einer Laiengruppe, doch auf Wunsch seiner Eltern, "eine richtiges Handwerk" zu erlernen, machte er zunächst eine Tischlerlehre. Nach absolvierter Lehre ging er nach Zürich und verfolgte von dort sein Ziel, Schauspieler zu werden. Nach Schauspielunterricht unter anderem in Wien begann er ein Studium am Mozarteum in Salzburg, das er 1955 mit Auszeichnung abschloss. Seine ersten Bühnenengagements hatte Merkatz am Kleinen Theater in Heilbronn und am Salzburger Landestheater. In Heilbronn lernte er auch seine Frau Martha Metz kennen, mit der er seit 1956 verheiratet ist. Danach ging er für einige Jahre nach Deutschland, wo er an den Städtischen Bühnen Nürnberg, an den Bühnen der Stadt Köln, am Deutschen Schauspielhaus Hamburg, am Thalia Theater und den Münchner Kammerspielen arbeitete.