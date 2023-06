Heigl ging für die Todesszene von Danny an ihre Grenzen

In der zweiten Staffel verliebt sich Izzy in den todkranken Patienten Danny (Jeffrey Dean Morgan) – bis heute eine der besten Storylines in "Grey's". "Oh, diese ganze Handlung war für mich so faszinierend. Und es ist ein Traum, mit Jeffrey Dean Morgan zusammenzuarbeiten", so Heigl im Interview.

Vor allem die Szene, in der Izzy neben dem sterbenden Danny in dessen Krankenbett liegt, ist vielen Fans im Gedächtnis geblieben – und auch der Schauspielerin selbst. "Als es an den Punkt kam, an dem er starb und sie mit ihm im Bett lag, wollte ich diese Szene unbedingt so perfekt wie nur möglich hinkriegen. Ich wollte, dass es sich so anfühlt, wie es auf der Drehbuchseite geschrieben steht."

Wie aber hat sie das hinbekommen? "Ich mag dieses ganze 'Geh in die Dunkelheit und höre dir die Musik an, die meine Seele zerreißen wird'-Ding nicht", betont Heigl. "Und das Schlimmste war, dass ich mich wirklich dorthin begeben habe. Ich war sieben Jahre alt, als mein Bruder starb, damals waren wir eine Woche im Krankenhaus. Es macht mir keinen Spaß, so stark an diese Woche im Krankenhaus oder an ihn in diesem Bett zu denken, aber ich habe mich dafür entschieden, das für diese Szene zu tun."

Und weiter: "Ich glaube nicht, dass ich es noch einmal tun würde. Ich glaube nicht, dass ich mich noch einmal in diesen Zustand versetzen würde, um das zu erreichen. Ich denke, ich würde mehr versuchen, es einfach zu spielen.“