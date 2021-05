Die 29-jährige Frau sollte die Männer in einer Bar in Glasgow treffen, wurde aber auf dem Weg dorthin krank, berichtete "BBC" weiter. Ein Taxifahrer setzte die Frau an Reids Wohnung ab, wo er und Guthrie ihr halfen, in die Wohnung zu gelangen. Reid verließ den Raum, während Guthrie bei der Frau zurückblieb.

Die Klägerin erzählte vor Gericht, dass sie sich daran erinnerte, dass sie anschließend von Guthrie "betatscht" wurde. Die junge Frau sagte weiter aus, dass der Schauspieler aufgehört habe, als Reid in den Raum zurückkehrte.