8 Promipaare, die sich am Filmset verliebt haben

Wenn es um Hollywood-Liebesgeschichten geht, dürfen Angelina Jolie und Brad Pitt nicht fehlen. Die beiden lernten sich während der Dreharbeiten zum Actionfilm "Mr. & Mrs. Smith" kennen und lieben. Obwohl Brad zu dieser Zeit noch mit Jennifer Aniston verheiratet war, funkte es zwischen ihm und Angelina gewaltig. Die beiden wurden wenig später ein Paar und adoptierten mehrere Kinder. Ihre Beziehung war lange Zeit in den Schlagzeilen und das Hollywood-Traumpaar wurde als "Brangelina" bekannt. Seit einigen Jahren liefern sie sich allerdings eine herbe Scheidungs-Schlammschlacht.

Ryan Gosling und Eva Mendes: Eine stille Liebe

Die beiden trafen sich am Set des Dramas "The Place Beyond the Pines" und verliebten sich ineinander. Trotz ihrer erfolgreichen Karrieren und des Medienrummels um sie haben sie ihre Beziehung weitgehend geheim gehalten und sind stolze Eltern zweier Töchter geworden. Mendes stellte ihre Karriere für die Familie hinten an.