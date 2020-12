Schwarzenegger war über Chris Pratt als Schwiegersohn erstaunt

Im Verlauf des Gesprächs kam die Rede auch auf seine Rolle als frischgebackener Großvater, da seine Enkeltochter Lyla im August zur Welt gekommen ist. Bei dieser Gelegenheit merkte Arnie an, er hätte niemals damit gerechnet, dass seine Tochter Katherine jemanden aus der Schauspieler-Branche heiraten würde. Der 73-Jährige berichtete, er habe seine Kinder quasi an Filmsets großgezogen. Als Katherine zur Welt kam, habe er gerade "Terminator 2" gedreht: "Ich bin immer davon ausgegangen, es habe ihr bereits genügt, mich zu den jeweiligen Sets zu begleiten und dabei zuzuschauen, wie ich Gebäude in die Luft jage oder Menschen erschieße."

Das scheint jedoch nicht der Fall gewesen zu sein, denn Katherine und Hollywood-Star Chris Pratt ("Guardians oft he Galaxy") sind seit Juni 2019 verheiratet. Selbstverständlich ist Schwarzenegger über diese Ehe höchst erfreut und hat für Pratt nur lobende Worte: "Ich bin wirklich glücklich, denn er ist ein wunderbarer Ehemann für sie und zugleich ein großartiger Schwiegersohn, mit dem man sich wunderbar versteht."