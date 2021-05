7 Stars, die für Filme an ihre körperlichen Grenzen gingen

Chris Pratt

Chris Pratt wurde einem breiten Publikum vor allem durch seine Rolle des schusseligen Beamten Andy Dwyer in der Serie "Parks and Recreation" bekannt. Bis in das Jahr 2014 spielte Pratt meistens lustige Nebenfiguren, die den notwenidgen Humor in die Geschichten brachten, dafür war kein außergewöhnlicher Körper nötig.

Als er jedoch die Hauptrolle in "Guardians of the Galaxy" ergatterte, wurde klar, dass er hart trainieren musste, um die Figur spielen zu können. Pratt verlor in sechs Monaten knapp 30 Kilo und veränderte dadurch sein komplettes Image. Inzwischen hat er sich als Actionstar etabliert und bleibt auch für neue Rollen weiter in Form.