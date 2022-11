Du hast auch viel in Deutschland gearbeitet: Wie siehst du den Unterschied zwischen deutschen und österreichischen Produktionen?

Tara: Also in Österreich bin ich schon viel gefestigter. Da kennen die Leute meinen Charakter und wissen, was sie in einer Show von mir erwarten können. In Deutschland ist das leider noch nicht so. "Ex On The Beach" war super, da war ich sehr happy. "Dschungelcamp" war ein bisschen schwierig. Erstens gab's keinen Alkohol. Zweitens gab's keinen Gegenpart. Dann haben sie versucht, etwas aus mir rauszukitzeln, was dann nicht so gut rüberkam für mich.