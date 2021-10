Dreht Tarantino bald einen Spaghetti-Western?

Episoden-Film?

Wie es Tarantino schaffen will, in seiner Film-Liste die Nummer zehn zu umgehen, ist nicht klar, aber vielleicht wirkt er wieder als Gast-Regisseur an einem Episoden-Film im Stil von "Grindhouse" mit. Einen vielsprachigen Film hat er uns jedenfalls schon längst mit "Inglorious Basterds" präsentiert.

Wenn er jetzt einen bösen deutschen Sheriff denkt, wäre das wohl erneut eine Paraderolle für Christoph Waltz. Womöglich geht sich dann für den österreichischen Star sogar ein dritter Oscar aus. Also hoffen wir, dass Tarantino seinen Gedankenspielen auch Taten folgen lässt.