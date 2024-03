Wenn plötzlich ein und dieselbe Leiche in vier verschiedenen Jahren über eineinhalb Jahrhunderte hinweg immer wieder am selben Ort auftaucht, dann wird es richtig verrückt und Mystery ist angesagt. Diese clevere Netflix-Serie entstand nach der unkonventionellen Graphic Novel von Si Spencer aus dem Jahr 2014 und hat einen starken SciFi-Einschlag zu bieten, was bei einer Zeitreise-Thematik nicht weiter erstaunt.

Der rasche Wechsel zwischen den Zeitebenen und die Überlappungen der Handlungsstränge sind zunächst gewöhnungsbedürftig, doch sobald die Story dann wirklich in die Gänge kommt, will man die besondere Erzählweise nicht mehr missen. Vier unterschiedliche Ermittler:innen müssen über die Zeiten hinweg eine weitreichende Verschwörung aufdecken und auch wir als Zuschauer:innen sind gefordert, denn man wird aus dem Mitgrübeln und Herumrätseln nicht mehr herauskommen.

