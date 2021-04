Die Streaming-Highlights Mitte April

DAD STOP EMBARRASSING ME!, Staffel 1(14. April)

Regie: Ken Whittingham, Bentley Kyle Evans

Mit: Heather Hemmens, Jamie Foxx, David Alan Grier, Kyla-Drew, Porscha Coleman

Als Rückkehr zu seinen Wurzeln wird die neue Sitcom "Dad Stop Embarrassing Me!" mit Hollywoodstar Jamie Foxx angekündigt. Immerhin hat der Oscar-Preisträger ("Ray") seine Karriere auf Comedybühnen begonnen. Also wirft er sich als alleinerziehender Vater Brian Dixon in den Kampf, um seiner jugendlichen Tochter Sasha (Kyla-Drew) nicht nur peinlich zu sein – was dem Titel entsprechend oft vorkommt.

Zudem schlüpft Foxx in weitere Rollen, ist als exaltierter Reverend Sweet Tee oder Cadillac Calvin zu erleben. Das Ergebnis wirkt geradezu klassisch für das Sitcom-Genre und in dieser Hinsicht ziemlich aus der Zeit gefallen, wenn man sich das Konkurrenzangebot in der Streaming-Welt zu Gemüte führt.