Diese Modefilme und -serien stimmen auf die Fashion Week ein

Am 1. Juli startet die Fashion Week in Berlin. Modebegeisterte aus aller Welt pilgern wieder in die Hauptstadt. Aber auch für die Zuhausegebliebenen gibt es Fashion satt - Streaminganbieter wie Disney+, Netflix und Co. fahren mit allerlei Filmen und Serien rund das Thema Mode auf.

Ganz aktuell: "Becoming Karl Lagerfeld"

Seit Kurzem sorgt etwa "Becoming Karl Lagerfeld" auf Disney + für Begeisterung. In der Serie verkörpert Daniel Brühl (46) den legendären Modezaren in seinen jungen Jahren. Die sechsteilige Miniserie spielt in den 1970er-Jahren - lange bevor Karl Lagerfeld (1933-2019) zur Ikone mit der Sonnenbrille und dem weißen Pferdeschwanz wurde. Sein Weg in den Mode-Olymp ist von Intrigen, Exzessen, Missgunst, Eifersucht und einer ganz großen Liebe geprägt. Eindrucksvoll schafft es Brühl, den so unnahbaren Kaiser Karl fürs Publikum erlebbar zu machen.