"Winterkartoffelknödel"

Der Eberhofer-Krimi mit Sebastian Bezzel und Simon Schwarz aus dem Jahr 2014 läuft am Samstag, 30.10. auf ORF1 zur Primetime.

"Halloween"

"Halloween Kills", der zweite Teil der neuen Trilogie rund um Massenmörder Michael Myers, läuft derzeit im Kino. Der erste Teil feiert passend zum Namen an Halloween ORF1-Premiere um 22:10 Uhr. Hier geht’s direkt zum Kinoprogramm.

"X-Factor: Das Unfassbare"

Die legendäre Show über mysteriöse Begebenheiten und übernatürliche Erfahrungen läuft am 31. Oktober ganztägig auf RTL2. Der Sender überrascht sogar um 20.15 Uhr mit einer völlig neuen Folge zum Miträtseln, wenn es wieder heißt: "Ist diese Geschichte wahr, oder einfach frei erfunden?"

"Mortdecai – Der Teilzeitgauner"

Johnny Depp tritt in dieser Krimi-Komödie direkt als Ganove Mortdecai einen gefährlichen Raubzug für den britischen Geheimdienst an. 31. Oktober, 15:30 Uhr auf ATV.

"Vienna Blood", Staffel 2

Die österreichisch-britische Kriminalserie rund um den Arzt und Psychoanalytiker Max Liebermann (Matthew Beard) und den Kriminalbeamten Oskar Rheinhardt (Jürgen Maurer) startet in die Fortsetzung. Die erste Folge läuft am Samstag, die zweite Folge am Sonntag und die finale dritte Folge am Montag, jeweils zur Primetime auf ORF2.