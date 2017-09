Auswahlverfahren für den 8. Österreichischen Filmpreis

Hier finden sich die angemeldeten Filme in den Kategorien Spielfilm und Dokumentation für den 8. Österreichischen Filmpreis.

Aus diesen 21 Spielfilmen, 19 Dokumentarfilmen und 18 (hier nicht genannten) Kurzfilmen werden die Mitglieder der Akademie des Österreichischen Films in den nächsten Wochen in einem geheimen, notariell überwachten Wahlverfahren die Nominierungen für Filme und Einzelleistungen in 16 Preiskategorien auswählen.

Die Verleihung des 8. Österreichische Filmpreis wird dann am 31. Jänner im Auditorium Grafenegg stattfinden.

SPIELFILME:

BAUMSCHLAGER R: Harald Sicheritz, P: Dor Film, UCM (AT/IL)

GESCHWISTER R: Markus Mörth, P: Markus Mörth Filmproduktion, Nominal Film (DE/AT)

DIE HÖLLE R: Stefan Ruzowitzky, P: Allegro Film Produktion, The Amazing Film Company (AT/DE)

LICHT R: Barbara Albert, P: NGF - Nikolaus Geyrhalter Filmproduktion, Looks Filmproduktionen (AT/DE)

LINA R: Walter Wehmeyer, Christine Wurm, W. Andreas Scherlofsky, Tino Ranftl, P: Walter Wehmeyer Filmproduktion (AT)

MINDGAMERS R: Andrew Goth P: Terra Mater Factual Studios (AT)

SIEBZEHN R: Monja Art, P: Orbrock Filmproduktion (AT)

TEHERAN TABU R: Ali Soozandeh, P: Little Dream Entertainment, Coop99 Filmproduktion (DE/AT)

TIERE R: Greg Zglinski, P: Tellfilm, Coop99 Filmproduktion, Opus Film (CH/AT/PL)

UGLY R: Juri Rechinsky, P: Novotny & Novotny Filmproduktion, Pronto Film, Ulrich Seidl Filmproduktion (AT/UA)

DOKUMENTARFILME:

CHUZPE R: Peter Ily Huemer, P: Xpedit Film (AT)

EIN DEUTSCHES LEBEN R: Christian Krönes, Olaf S. Müller, Roland Schrotthofer, Florian Weigensamer, Christian Kermer, P: Blackbox Film & Medienproduktion (AT)

HOMO SAPIENS R: Nikolaus Geyrhalter, P: NGF - Nikolaus Geyrhalter Filmproduktion (AT)