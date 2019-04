"Wildlife": Hier brennen nicht nur die Wälder

„Wildlife“ basiert auf dem gleichnamigen Roman von Richard Ford und ist das Regiedebut von Schauspieler Paul Dano. Der US-Schauspieler feierte seinen Durchbruch mit der Indie-Komödie „Little Miss Sunshine“ und etablierte sich mit Meisterwerken wie „There will be Blood“ „12 Years a Slave“ und „Prisoners“ zu einem der gefragtesten Nebendarsteller Hollywoods. Nach einem ersten Versuch den Roman zu adaptieren zeigte der 35 jährige seiner Freundin und Schauspielkollegin Zoe Kazan die erste Drehbuchfassung und wurde von ihr harsch kritisiert. Kazan hatte bereits einige Drehbücher geschrieben und unterstützte Dano bei der Adaption.

Arthaus