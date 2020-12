7 Weihnachtsfilm Fan-Theorien, die Klassiker auf den Kopf stellen

Der Klassiker aus dem Jahr 1946 könnte nicht nur die Geschichte eines lebensmüden Geschäftsmannes sein, sondern hat das Potential, als Sci-Fi-Thriller interpretiert zu werden. Laut u/truncatedChronologis ist die wichtigste Szene des Films jene, in der Mary und George sich etwas wünschen dürfen. Während George sich bessere Bedingungen für seine Arbeit wünscht, möchte Mary ihren Wunsch nicht laut aussprechen. Es ist jedoch eindeutig, dass sie George heiraten will und auf seinen Verbleib in Bedford Falls hofft.

Indem George seinen Wunsch laut ausspricht, bricht er damit die Regeln der Wunsch-Logik, weshalb seine Wünsche nicht in Erfüllung gehen. Auf der anderen Seite führt Marys Wunsch dazu, dass George eine ganze Reihe an Schrecklichkeiten widerfahren: Sein Vater stirbt, die Geschäfte gehen den Bach runter und er steht am Rande des Suizids. Der Wunsch von Mary geht zwar in Erfüllung, aber ist mit zahlreichen Rückschlägen für George verbunden.

Hier geht's direkt zum Film!