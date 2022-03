"All The Old Knives"-Trailer: Chris Pine als sexy Spion

Wenn sich Chris Pine und Thandiwe Newton eine leidenschaftliche Romanze liefern und das alles auch noch in Wien über die Bühne geht, scheint eine Neuauflage von "Before Sunrise" auf uns zuzukommen. Doch leider wird die Liebe auf eine harte Probe gestellt, denn wir befinden uns in einem Spionage-Thriller und das Paar arbeitet für die CIA.

Wieviel Leidenschaft und Spannung uns in dem Amazon-Prime-Film "All The Old Knives" erwarten, kündigt ein erster Trailer an: