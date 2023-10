Hohe Burgtürme, malerische Aussicht, imposanter Innenhof und authentisch gestaltete Säle: Die mittelalterliche Burganlage Kreuzenstein in Leobendorf (Bezirk Korneuburg) gehört nicht von ungefähr zu den schönsten historischen Sehenswürdigkeiten Niederösterreichs. Kein Wunder also, dass sie in den vergangenen Jahrzehnten immer wieder als Filmkulisse für heimische und internationale Produktionen genutzt wurde – etwa für "Der letzte Tempelritter" mit Nicolas Cage oder die Netflix-Serie "The Witcher" mit Henry Cavill (wir erinnern uns an die grausige Stiege in Staffel 1? Gegen die kämpfte Gerald tatsächlich im Kellergewölbe der Burg Kreuzenstein!).

Das dachte sich der Mauskonzert offenbar auch: Unter strenger Geheimhaltung (und offenbar unter dem mysteriösen Decknamen "The Lawyer") hat Disney+ in der Burg nämlich im Februar diesen Jahres Dreharbeiten zu einer neuen Filmserie durchgeführt, wie nun zahlreiche niederösterreichische Medien den NÖ Wirtschaftspressedienst zitieren.