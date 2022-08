Die erste Folge von "House of the Dragon", dem Prequel zu "Game of Thrones", beantwortete die eine oder andere Frage – ließ uns aber auch mit dem einen oder anderen Fragezeichen zurück. Gut so, schließlich ist es erst der Auftakt einer epischen Fantasy-Saga und tänzelnde Fragezeichen machen in der Regel neugieriger auf das Kommende als determinierende und unbewegliche Ausrufezeichen! (Oder...?)

Einer jener Aspekte, die nach dem Serienauftakt im Unklaren gelassen wurde, ist das Alter der Charaktere. Denn wie auch "Just Jared" vollkommen richtig festgestellt hat, gibt es in einigen Fällen einen Unterschied zwischen dem Alter der Figuren in der Serie und dem Alter der Figuren in George R.R. Martins Roman "Feuer und Blut,” auf dem "HotD" basiert.

Wir versuchen für euch, Licht ins Lebensjahre-Dunkel zu bringen.