Vielleicht erinnert ihr euch noch: Mit "Hulk" kam bereits 2003 ein Solofilm mit dem grünen Monster (und Metapher für die innere Wut, die in allen von uns haust) als Superheld in die Kinos – damals noch mit Eric Bana in der Hauptrolle (und unter der Regie von Ang Lee!). Erfolg: überschaubar.

Fünf Jahre später folgte "Der unglaubliche Hulk" mit Edward Norton, der keine Fortsetzung, dafür aber bereits Teil des MCU war. Auch hier setzte die erhoffte Popularitätswelle nicht ein. Die kam erst, als Hulk mit Mark Ruffalo neu besetzt und das grüne Zornbinkerl Teil der Avengers wurde.