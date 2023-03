KURIER ROMY Matinee 2023: Updates, Entdeckungen und Star-Aufgebot

Bis zur KURIER ROMY am 22. April ist sie aber wieder wohlauf, und die Freude auf die ROMY-Gala ist bei Kiesbauer trotz Unfall ungetrübt, wie sie uns in einer Presseaussendung wissen lässt: "Als Publikumspreis ist die Kurier Romy für jeden Fernsehschaffenden eine besondere Auszeichnung, eine Wertschätzung jener, für die wir unser Bestes geben. Heuer die Gala in der Hofburg moderieren zu dürfen ist mir eine besondere Freude! Ich kann es kaum erwarten“, so Kiesbauer.