Wird Ultron zurückkommen?

Laut der Seite "Cosmic Circus", die für ihre Marvel-InsiderInnen-Infos bekannt ist, ist Ultrons Comeback ganz und gar nicht abwegig. Von offizieller Seite bestätigt ist dieses Gerücht noch nicht (und wird es wahrscheinlich auch so bald nicht werden, da Marvel die potenzielle Rückkehr als Überraschungs-Auftritt inszenieren wird – ein Hoch auf End- und Mid-Credit-Szenen!), doch es gibt bereits so einige Anzeichen dafür, dass wir Ultron bald wieder zu Gesicht bekommen werden.

So macht "Cosmic Circus" darauf aufmerksam, dass die Künstliche Intelligenz in "Age of Ultron" nicht vollständig zerstört wurde, sprich: Man hat sich von Beginn an kreative Hintertürchen offen gelassen. Auch in "What If ...?" tauchte Ultron bereits in animierter Form auf, was durchaus zeigt, dass Marvel Studios den Charakter noch lange nicht ad acta gelegt hat.