"Matrjoschka" Staffel 2: Trailer zeigt die nächste Zeitschleife

"Russian Doll", so der Originaltitel der Dramedy-Serie, war Anfang des Jahres ein Überraschungshit bei Netflix. In der kurzweiligen Serie stirbt die umtriebige Programmiererin Nadia Vulvokov, gespielt von Natasha Lyonne (" Orange is the new Black"), auf der Party zu ihrem 36. Geburtstag – mehrmals! Denn jedes Mal, wenn sie stirbt, startet die Zeitschleife, in der sie gefangen ist, wieder an derselben Stelle.