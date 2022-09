"Peripherie"-Trailer: Chloe Grace Moretz reist in die Zukunft

Der Durchbruch gelang Chloë Grace Moretz 2009 als "Hit-Girl" in der SuperheldInnen-Satire "Kick-Ass". Ein Hit-Girl, wenn auch auf andere Art, ist sie geblieben, denn in den vergangenen Jahren konnte die inzwischen 25-Jährige ihren Lebenslauf mit einigen Kassenerfolgen aufmotzen: So spielte sie unter anderem in "The Equalizer", "Bad Neighbors 2", "Suspiria" und dem Live-Remake von "Tom & Jerry" mit – und war mitunter der am hellsten strahlende Lichtblick der Streifen.

Nun wagt sich Moretz (erneut) ins Serienfach – und zwar auf Amazon Prime Video. Am 21. Oktober startet dort ihre neue Sci-Fi-Serie "Peripherie" (OT: "The Peripheral") – und hier ist der Trailer: